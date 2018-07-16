Переговоры Путина и Трампа прошли «лучше чем супер» - Лавров

Переговоры президентов США и России прошли «лучше чем супер». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров.

В понедельник в Хельсинки состоялись расширенные и тет-а-тет переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Переговоры сторон с глазу на глаз длились более двух часов.

Темами переговоров стало экономическое сотрудничество, так называемое «вмешательство России» в американские выборы в 2016 году, ситуация в Сирии, а также развитие элементов противоракетной обороны США.