Россия и США несут ответственность за ядерную безопасность всего мира – Путин

Президент Владимир Путин, говоря о проблемах, которые ждут совместного решения Россией и Соединенными Штатами, в числе первоочередных назвал ядерную безопасность.

По его словам, Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность перед всем миром. Путин подчеркнул, что нужна совместная работа по пролонгации договора о стратегических наступательных вооружениях. Упомянул опасную ситуацию вокруг размещения в Европе американских систем ПРО и другие вопросы, связанные с оружием массового уничтожения.

«Важно отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространению оружия ядерного поражения. Мы передали американцам записку с конкретными предложениями на эту тему», - заявил Владимир Путин.

Во время переговоров в Хельсинки, длившихся более двух часов, президенты обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, проблемы совместной борьбы с терроризмом и другие вопросы.