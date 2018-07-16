Матвиенко заявила о влиянии встречи Путина и Трампа на ситуацию в мире

Встреча президентов США и России была очень давно ожидаема, она играет большую роль в формировании стабильности в мире. Об этом по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Атмосфера доверия между лидерами наших стран сложилась. При том, что и один, и другой говорили о том, что у нас есть разногласия по ряду вопросов, у нас разные подходы и разные взгляды. Но это говорилось с уважением к точке зрения партнера», - сказала Матвиенко.

В понедельник в Хельсинки прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча продолжалась 3 часа 50 минут. Стороны провели расширенные переговоры и пообщались тет-а-тет.

Темами переговоров стало экономическое сотрудничество, так называемое «вмешательство России» в американские выборы в 2016 году, ситуация в Сирии, а также развитие элементов противоракетной обороны США.