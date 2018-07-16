Суд приговорил «бога Кузю» к пяти годам лишения свободы

Пресненский суд Москвы приговорил лидера секты Андрея Попова, который называет себя «богом Кузей», к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд обвинил Попова в избиении адептов и мошенничестве на более чем 7 млн рублей, сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник Пресненский суд Москвы признал виновным Андрея Попова, называющего себя «богом Кузей», в создании секты и насилии над гражданами. Вместе с «богом Кузей» обвиняемыми по делу проходят несколько его помощников. Сам Попов своей вины не признал.

Попов в 2007 году организовал религиозное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью.