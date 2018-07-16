Путин передал Трампу мяч «инициативы в Сирии»

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом в ответ на вопрос, кому сейчас принадлежит инициатива в сирийском вопросе, подарил американскому президенту официальный мяч ЧМ по футболу-2018 и отметил, что отныне он на стороне США.

«Что касается того, что по Сирии мяч на нашей стороне… Только что президент говорил, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу, на счет мяча... Господину президенту этот мяч передать - теперь мяч на его стороне», - сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что спад в двусторонних отношениях «не имеет объективных причин», а РФ и США имеют дело с общими угрозами, такими как «опасная разбалансировка международной безопасности, расползание угроз терроризма, нарастание проблем мировой экономики, экологические и другие риски».

В целом Владимир Путин назвал переговоры со своим американским коллегой «успешными и полезными», которые в откровенной и деловой атмосфере. Он отметил, что российская делегация представила США ряд «конкретных предложений» по проблеме стратегической стабильности.

Трамп, в свою очередь, назвал переговоры с российским коллегой «глубоким и открытым», признал важность конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном для всего мира.