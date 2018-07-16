ВКонтакте назвал самых популярных игроков чемпионата мира

Социальная сеть ВКонтакте подвела своеобразные итоги чемпионата мира по футболу, назвав самые популярные матчи мундиаля и самых популярных игроков. Так, самую высокую активность пользователи соцсети выказывали в дни матчей с участием России. Причем во время матча Россия – Хорватия активность пользователей ВКонтакте выросла в восемь раз в сравнении с обычной. Чуть меньший результат – пятикратное увеличение активности – показал матч Россия – Испания.

Что касается самых популярных игроков, то ТОП-5 возглавляет Лионель Месси – его имя упоминалось более 464 тысяч раз. На втором месте по популярности – Криштиану Роналду, 396 тысяч упоминаний. Пятерку замыкают Артем Дзюба (300 тысяч упоминаний), Неймар (173 тысячи) и Александр Головин – 165 тысяч упоминаний.