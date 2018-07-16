Изображения iPhone 9 попали в Сеть

В соцсетях появились изображения смартфона Apple следующего поколения, который получил условное название iPhone 9. Фото опубликовал китайский производитель чехлов, сообщает портал News4c в совем Twitter.

По данным источника, новый iPhone 9 будет иметь одиночную камеру со вспышкой, которая находится под объективом, а также дисплей с вырезом в верхней части и тонкими рамками. Также стало известно, что корпус смартфона будет утолщенным по сравнению с iPhone X.

Предполагается, что диагональ дисплея составит 6,1 дюйма. Над ним будет находиться фронтальная камера и датчики Face ID. Сканера отпечатка пальца может не быть вовсе.