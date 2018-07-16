Вертолеты Ми-8 вернулись из Сирии на свою базу в Новосибирской области

Два вертолета Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа вернулись из Сирии к месту своей постоянной дислокации в Новосибирской области. С авиабазы Хмеймим Ми-8 вернулись не своим ходом: в Сирии их погрузили на борт Ан-124, после чего грузовой «Руслан» вылетел в Россию.

В Сирии Ми-8 вели круглосуточный мониторинг зон деэскалации. Как сообщили в Минобороны, экипажи будут представлены к государственным и ведомственным наградам.

Из Сирийской республики в Россию уже вернулись более тридцати самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, военные медики и отряды военной полиции.