Для нас вопрос Крыма закрыт – Путин

Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом ответил на слова президента США, назвавшего присоединение Крыма к России «незаконным».

«Мы считаем иначе и для нас этот вопрос закрыт», - заявил Путин.

Жители полуострова заявили о воссоединении с Россией в ходе референдума, который прошел в Крыму в 2014 году. Подавляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение с Россией.

Ранее сообщалось, что в Хельсинки прошли двухсторонние переговоры Путина и Трампа, в ходе которых обсуждались различные вопросы взаимодействия двух стран.