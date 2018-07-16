Для нас вопрос Крыма закрыт – Путин
Президент России ответил на слова президента США о «незаконном присоединении» полуострова к России.
Фото: Пресс-служба Президента РФ
Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом ответил на слова президента США, назвавшего присоединение Крыма к России «незаконным».
«Мы считаем иначе и для нас этот вопрос закрыт», - заявил Путин.
Жители полуострова заявили о воссоединении с Россией в ходе референдума, который прошел в Крыму в 2014 году. Подавляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение с Россией.
Ранее сообщалось, что в Хельсинки прошли двухсторонние переговоры Путина и Трампа, в ходе которых обсуждались различные вопросы взаимодействия двух стран.