Путин и Трамп обсудили расследование «вмешательства РФ в выборы США»

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе встречи тему «вмешательства РФ в выборы США».

Говоря об обвинениях в адрес россиян во «вмешательстве» в американские выборы, Путин заявил, что «работал в разведке и знает, как составляются досье».

«Если США демократическое государство, то вывод о вмешательстве РФ в выборы может сделать только суд,

Трамп, в свою очередь, заявил, что считает хорошими предложения Владимира Путина по возможному сотрудничеству в ходе расследования «вмешательства».

При этом Путин отметил, что Джордж Сорос вмешивается везде, но это позиция частного лица, а не Вашингтона.