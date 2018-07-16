Транзит газа через Украину продолжится после ввода «Северного потока - 2» - Путин

Транзит газа через территорию Украины сохранится и до, и после ввода в строй «Северного потока - 2», заверил Владимир Путин Дональда Трампа. По словам Путина, ни Россия, ни США не заинтересованы в потрясениях на мировом рынке нефти и газа и могли бы вместе работать над его регулированием.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что сжиженный природный газ из США станет в Европе серьезным конкурентом трубопроводному газу из России.

Ранее сообщалось, что в Хельсинки прошли переговоры лидеров двух стран, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили проблемы терроризма, ситуацию на Ближнем Востоке, мирные процессы на Корейском полуострове.