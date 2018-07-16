Отношения России и США начали улучшаться: Трамп договорился чаще встречаться с Путиным

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Америка хочет дружбы с Россией, мира и сотрудничества.

По его словам, отношения США и РФ еще никогда не были хуже, однако после сегодняшнего саммита ситуация начала меняться к лучшему.

После завершения беседы в формате тет-а-тет президенты России и США отправились на переговоры в расширенном составе за ланчем. Трамп назвал эту встречу «хорошим стартом для всех».

Трамп сообщил, что договорился чаще встречаться с Путиным. Сегодняшняя встреча - начало длительного процесса.

«Сотрудничество США и РФ может спасти сотни тысяч жизней в Сирии», - сказал Трамп.

Путин, в свою очередь, сообщил, что Россия и США могут совместными усилиями урегулировать обострение ситуации в Сирии.