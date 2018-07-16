Необходимо разрешить ситуацию с Голанскими высотами после разгрома террористов в Сирии - Путин
На совместной пресс-конференции с президентом США Владимир Путин наметил задачи на ближайшее будущее.
Фото: kremlin.ru
После окончательного разгрома террористов в Сирии необходимо разрешить ситуацию с Голанскими высотами, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом после двусторонних переговоров в Хельсинки.
Президент России также отметил улучшение ситуации на Корейском полуострове, чему, по словам Путина, способствовало подключение Дональда Трампа к разрешению конфликта.
Кроме того, Владимир Путин выразил обеспокоенность выходом США из ядерной сделки по Ирану.
Ранее сообщалось, что в Президентском дворце финской столицы прошли переговоры лидеров России и США.