Подводный город: Волгоград заливают дожди

Жители затопленного Волгограда выкладывают в социальные сети кадры, судя по которым, некоторые, пользуясь ситуацией, решили освоить серфинг. По крупным магистралям буквально проносятся бурные потоки. Машины глохнут посреди дорог. Во дворах огромные лужи. Вода затапливает дома и подвалы многоэтажек. Не везде есть электричество.

Вода снаружи автобуса и внутри. Пассажиры только успевают убирать ноги. Во время движения в салоне даже поднимается небольшая волна. Но потоп на движение автобуса не влияет. Все точно по расписанию.

Волгоград затопило. Сильнейший ливень за два часа парализовал город. Ливневая канализация не справилась - и потоки воды смыли землю со склонов и откосов. От этого грунт завалил дороги и трамвайные пути. Встал подземный скоростной трамвай: подмыло рельсы, несколько тоннелей оказались под водой. Затоплена часть идущей вдоль Волги рокадной дороги - одной из главных магистралей города. Впрочем, кому-то потоп в городе в радость - жители открывают купальный сезон.

Автомобили словно плывут и гонят волну к тротуарам. Некоторые останавливаются прямо в воде - за секунды полностью затапливает моторный отсек. Дальше - только вплавь. Для жителей города такой разгул стихии стал неожиданностью.

«Чуть было не смыло! Это было очень мощно, даже страшновато: воды было очень много», - признается житель Волгограда Александр.

Многие горожане обвиняют в случившемся коммунальные службы.

«Ливневка не работает, чуть помощнее - и вся улица затапливается водой», - добавляет горожанин Михаил.

Около 100 единиц спецтехники убирают дороги и устраняют последствия мощного ливня. Введен режим чрезвычайной ситуации. Дождем накрыло сразу несколько южных регионов России. Сильные подтопления в Сочи. Из-за ливня движение затруднено на некоторых городских трассах.