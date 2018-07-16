Холодная война давно закончилась - Путин об отношениях России и США

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом деловыми и откровенными. Говоря об отношениях России и США, Путин отметил, что холодная война давно закончилась.

По словам российского президента, переговоры с Трампом прошли в откровенной деловой атмосфере, они успешны и полезны. Президент России остался доволен итогами переговоров.