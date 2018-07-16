Более 30 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту за день

Более 30 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту в минувшее воскресенье. Это новый рекорд суточного трафика. Всего с момента открытия по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало более одного миллиона машин. И интенсивность движения постоянно растет, сообщает пресс-служба Крымского моста.

Сезон отпусков в самом разгаре, все больше отдыхающих направляются на пляжи полуострова. Загруженность переправы приближается к пиковым значениям. Для обеспечения безопасности по берегам Керченского пролива и на самом мосту дежурят группы быстрого реагирования, эвакуаторы и мастерские на колесах на случай поломок.

Все эти меры позволяют отдыхающим не стоять в пробках и, что называется, с ветерком добираться в пункты назначения. Крымский мост имеет четыре полосы движения для автотранспорта, максимально разрешенная скорость - 90 километров в час. Остановки на переходе запрещены.

Движение легковых автомобилей и автобусов по автодорожной части переправы запустили в середине мая. А осенью по ней поедут первые грузовики.