В Сирии боевики сдают оружие и переходят на сторону официального Дамаска

Боевики уже сдали 26 танков, артиллерийские и зенитные орудия, а также сотни автоматов и пулеметов. Этот процесс находится под контролем и стал возможен благодаря усилиям российских офицеров Центра по примирению сторон. Переговоры с полевыми командирами ведут у селения Насиб, рядом с иорданской границей. Террористы решают сдать боевую технику, тяжелое вооружение и перейти на сторону официального Дамаска. На переговоры члены бандформирований прибывают на пикапах с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Привезенное боевиками оружие берет под охрану российская военная полиция, которая отвечает за безопасность во время встречи. Пулеметы и другое вооружение передают сирийским войскам.

«Как только Россия выступила гарантом нашей безопасности, мы подумали: можно избежать напрасных смертей, решили: лучше сдать оружие. Мы можем начать мирную жизнь в единой стране», - говорит Фаиз Насер, представитель Сирийской свободной армии.

Гарантии получены с обеих сторон. В Насибе давно хотят мира. Передача тяжелого и стрелкового вооружения проходит при усиленных мерах безопасности. Полевые командиры не скрывают: оружие получали из Европы и стран Персидского залива. Еще одно документальное подтверждение того, что группировке в Насибе помогали западные спонсоры, можно обнаружить в оружейных ящиках. В них промасленная бумага с штампом «Произведено в Варшаве». Отметки на опасном грузе еще свежие.

Артиллерийские установки грузят и вывозят из селения. Переговорщики от боевиков заинтересованы в мирном урегулировании. В Насибе они показывают заброшенный госпиталь - здесь оперировали раненых. Бинты, аппараты по переливанию крови и даже искусственному поддержанию жизни. Теперь в этом месте хотят открыть больницу: в селении много больных стариков и детей.

«Я хочу обратиться ко всем землякам. Хватит воевать! Россия помогает нам закончить эту войну! Прислушайтесь и сложите оружие! Возвращайтесь к своим семьям - возделывать поля, растить хлеб, воспитывать сыновей!» - призывает Аднан Шариф Абулид, старейшина селения Насиб.

А это уже пригород Тафаса. Территория, которая пока тоже под контролем боевиков так называемой Сирийской свободной армии. Лица закрыты черными платками, пулеметы наперевес. Группировки, которые здесь орудовали долгое время, после переговоров с российскими военнослужащими пошли на мировую. Сдают танки, боевые машины пехоты, зенитные установки. В интервью представители бандформирований признаются сами. Навоевались. Теперь большинство из них понимает, кто и, главное, зачем им платил деньги за кровопролитие таких же сирийцев, как они. Все чаще вспоминают мирную жизнь.

«Я помню, как мы жили раньше. Мы принимаем ваши предложения. Россия помогает нам выйти из этой сложной ситуации. Мы не думали, что так выйдет, когда все начиналось, это ошибки больших людей. Мы готовы сдать все оружие», - сетует Мухаммед Барада.

И сдают. В этом процессе доверие и необходимое и достаточное условие. Но важен еще и авторитет переговорщиков. Безопасность в обмен на мир. Это условие российской стороны. И свидетелями авторитета российской стороны в урегулировании конфликта в Сирии российские журналисты становятся ежедневно.

Насиб, Сайда, Кхель, Бусра, Тафас - только за последние дни сдано 40 единиц тяжелой техники, из них 26 танков. Сотни автоматов и пулеметов. Десятки гранатометов и пусковых установок противотанковых ракет. Сирия при поддержке России шаг за шагом возвращается к мирной жизни. Теперь этот процесс не остановить.