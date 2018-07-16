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Обладатели паспорта болельщика смогут посещать Россию без виз - Путин

Дмитрий Семенов
18:00 16.07.2018
Во время чемпионата мира по футболу число туристов, посещающих Россию, резко увеличилось.
Обладатели паспорта болельщика смогут посещать Россию без виз - Путин
Фото: Photoagency Interpress Globallookpress

Иностранные граждане, бывшие гостями чемпионата мира по футболу, смогут до конца года посещать Россию без виз, заявил российский президент Владимир Путин. Для этого они должны иметь на руках фан-айди, или паспорт болельщика.

За месяц, в течение которого в различных городах страны проходили матчи ЧМ-2018, нашу страну посетили миллионы болельщиков и просто туристов, многие из которых выразили желание еще раз побывать в России, чтобы ближе познакомится с ее культурой и историей.

Ранее сообщалось, что президент FIFA Джанни Инфантино признал российский чемпионат мира наилучшим в истории.  

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