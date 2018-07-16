Обладатели паспорта болельщика смогут посещать Россию без виз - Путин
Во время чемпионата мира по футболу число туристов, посещающих Россию, резко увеличилось.
Фото: Photoagency Interpress Globallookpress
Иностранные граждане, бывшие гостями чемпионата мира по футболу, смогут до конца года посещать Россию без виз, заявил российский президент Владимир Путин. Для этого они должны иметь на руках фан-айди, или паспорт болельщика.
За месяц, в течение которого в различных городах страны проходили матчи ЧМ-2018, нашу страну посетили миллионы болельщиков и просто туристов, многие из которых выразили желание еще раз побывать в России, чтобы ближе познакомится с ее культурой и историей.
Ранее сообщалось, что президент FIFA Джанни Инфантино признал российский чемпионат мира наилучшим в истории.