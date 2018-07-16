Обладатели паспорта болельщика смогут посещать Россию без виз - Путин

Иностранные граждане, бывшие гостями чемпионата мира по футболу, смогут до конца года посещать Россию без виз, заявил российский президент Владимир Путин. Для этого они должны иметь на руках фан-айди, или паспорт болельщика.

За месяц, в течение которого в различных городах страны проходили матчи ЧМ-2018, нашу страну посетили миллионы болельщиков и просто туристов, многие из которых выразили желание еще раз побывать в России, чтобы ближе познакомится с ее культурой и историей.

Ранее сообщалось, что президент FIFA Джанни Инфантино признал российский чемпионат мира наилучшим в истории.