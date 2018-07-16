Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии в Россию

Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии, выполнив все поставленные задачи по борьбе с международным терроризмом.

Вертолеты погрузили в транспортник Ан-124, после чего «Руслан» доставил их к месту постоянной дислокации в Новосибирскую область. Как уточняют в Министерстве обороны, в арабской республике экипажи вели круглосуточный мониторинг зон деэскалации. Летчики представлены к государственным и ведомственным наградам.

По указанию президента России Владимира Путина российская авиационная группировка в Сирии продолжает сокращаться. На родину уже вернулись более трех десятков самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, российские медики и отряды военной полиции.