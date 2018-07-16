Путин поприветствовал Меланию Трамп рукопожатием перед разговором с главой США

Президент России Владимир Путин поприветствовал первую леди США перед началом переговоров с лидером этой страны Дональдом Трампом. Путин пожал руку Мелании Трамп в холле Президентского дворца в Хельсинки.

В понедельник в Хельсинки проходит саммит Россия - США. Закрытая часть встречи Путина и Трампа длилась два часа десять минут. Трамп назвал разговор тет-а-тет с Путиным «хорошим началом для всех».