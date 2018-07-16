«Бога Кузю» признали виновным в создании секты

Пресненский суд Москвы признал в понедельник виновным Андрея Попова, называющего себя «богом Кузей», в создании секты и насилии над гражданами. Вместе с «богом Кузей» обвиняемыми по делу проходят несколько его помощников. Сам Попов своей вины так и не признал.

Как заявила судья Пресненского суда Елена Абрамова, Андрей Попов организовал религиозное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью, что карается по ст. 239, ч. 1 УК РФ. По этой статье предусмотрено ограничение либо лишение свободы на срок до четырех лет, либо солидный штраф.

«Бог Кузя» создал свою секту в 2007 году. С тех пор его деятельность несколько раз пресекалась правоохранительными органами. Так, в 2014 году при обыске у него изъяли 219 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. В 2015 году Попова и его сообщников задержали повторно, предъявив обвинения в создании секты и мошенничестве.