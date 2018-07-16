Трамп напряжен, Путин выжидает: эксперт проанализировал мимику лидеров

Напомним, сегодня в Хельсинки проходит российско-американский саммит, в ходе которого состоялась очередная ожидаемая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Сайт телеканала «Звезда» связался с экспертом в области физиогномики Светланой Филатовой, для того чтобы она проанализировала поведение и скрытые мотивы политиков.

По мнению эксперта, Трамп испытывал досаду, когда слышал слова о ядерной державе, а Путин, наоборот, выглядел более уверенно, хотя и демонстративно.

«Трамп испытывал досаду, когда были слова о ядерной державе. Он чувствует, что надо договариваться с нами именно потому, что у нас позиция силы. Однако в процессе диалога он открывался - и далее откроется больше. Что касается рукопожатия ладонью вверх, в его случае это ни о чем не говорит, так он подает ее всем», - заявляет эксперт.

«Что касается Путина, он выглядел более уверенно и открыто, наверное, потому что дольше в политике. Он дал понять, что нацелен на конструктивный диалог и ничего не прячет, правда, у него тоже проскользнул один интересный момент. На словах об уважении к Трампу у Путина дернулось плечо, то есть выглядело это сомнительно. В целом у Путина выжидательная позиция, и он демонстративно показывает, что готов к сотрудничеству, тогда как Трамп напряжен со всех сторон, не проявляя свои артистические замашки», - рассказала Филатова.