Американка пустила в дом дикую пуму и уложила ее спать

Жительница города Ашленд в штате Орегон, США, обнаружила дома пуму. Женщина столкнулась с дикой кошкой, что называется нос к носу, когда вернулась домой с работы. Как дикий зверь попал в комнату, неизвестно. Позже напуганный хищник успокоился и улегся спать в гостиной, на подушке за диваном. Фото доказательства необычной встречи Лорен Тэйлор выложила на странице в Facebook.

Утром хозяйка разбудила пуму, постучав по стеклу. Зверь проснулся, потянулся и удалился через распахнутую дверь.