Зонт Путина стал предметом обсуждения западных СМИ

Зонт Владимира Путина и сам президент России, попавший под ливень после финального матча в «Лужниках», активно обсуждаются западными журналистами.

Так, британская The Sun обращает внимание читателей на фото, на котором запечатлены лидеры трех стран: под зонтом, по мнению издания, стоит только Владимир Путин, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович мокнут под проливным дождем, обрушившимся на стадион.

Другие издания сообщают, что зонт российского президента защищал от дождя как самого Владимира Путина, так и президента FIFA Джанни Инфантино и частично Макрона. Последний, будучи в восторге от победы сборной Франции, практически не обращал внимания на дождь, как и его хорватская коллега. Позже охранники глав государств принесли достаточное количество зонтов, которые вскоре пригодились в раздевалке французской сборной, когда игроки решили облить трех президентов шампанским.

Ранее сообщалось, что победителем ЧМ-2018 стала во второй раз в своей истории сборная Франции, победившая хорватов со счетом 4:2.