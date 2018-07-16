Диалог Владимира Путина и Дональда Трампа назвали судьбоносным
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась сегодня в Хельсинки. Вместо запланированных 40 минут разговор тет-а-тет продлился более двух часов.
Фото: Пресс-служба президента России
Встречу лидеров России и США прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор заявил, что всем «кристально ясно», что сейчас в столице Финляндии «решается судьба мира», сообщает сайт «Комсомольской правды».
«Внимание всего мира приковано сегодня к Хельсинки, где встречаются лидеры ведущих держав планеты», - приводит слова Пушкова сайт «Комсомольской правды».
Как отмечалось ранее, на встрече два президента обсудили в числе прочего кризис во взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном. Напомним, это первые полноформатные переговоры президентов России и США.