Трамп прокомментировал встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что встреча в Хельсинки - это «очень хороший старт для всех».

Встреча лидеров двух стран в формате тет-а-тет продлилась более двух часов во дворце в Хельсинки.

После этого начались переговоры России и США в расширенном составе.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор Департамента МИД РФ по Северной Америке Георгий Борисенко и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Со стороны США в переговорах участвуют госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли и старший советник Совета национальной безопасности по России Фиона Хилл.