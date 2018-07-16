Франция закрывает свое торгпредство в России
Франция приняла решение с 16 июля прекратить работу структуры Business France в Российской Федерации в связи с ухудшением условий работы в стране.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Французские власти приняли решение закрыть Business France - представительство Франции в России по торговле и инвестициям. Решение вступило в силу в понедельник, 16 июля.
Как говорится в коммюнике, опубликованном на сайте посольства Французской Республики в России, «местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации».
Также в посольстве сообщили, что за последние несколько месяцев условия работы Business France в России значительно ухудшились: структура столкнулась с «незаконными арестами банковского счета» BF, также из страны был выслан ее директор, обладающий дипломатическим статусом.