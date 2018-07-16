Booking ограничил возможность бронирования отелей в Крыму

Возможность бронирования гостиниц на сайте Booking.com для отдыха в Крыму ограничена.

Сервис выдает ограничение при выборе и бронировании отеля в Крыму.

При этом бронирование с пометкой «Я путешествую по работе» возможно в обычном режиме.

Крым стал российским регионом после мартовского референдума 2014 года. Тогда более 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией.