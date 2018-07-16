Комитет Госдумы одобрил повышение НДС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект, согласно которому НДС будет повышен до 20% с 18%. Также были предложены новые тарифы социальных взносов.

В правительстве считают, что такая мера принесет федеральному бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей в год.

При этом льготы НДС в размере 10% будут сохраняться для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также медикаментов.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 июля.

Ранее сообщалось, что правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20% с 1 января 2018 года.