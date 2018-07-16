В Хельсинки прошли переговоры главы МИД России с госсекретарем США

В Хельсинки прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео, сообщает официальный Twitter российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что в Президентском дворце в Хельсинки начались двусторонние переговоры глав России и США: Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить отношения двух стран, ситуацию в Сирии, «Северный поток - 2» и ряд других вопросов.