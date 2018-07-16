Украинский «Нафтогаз» собрался распродать имущество «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о намерении распродать на аукционах европейское имущество «Газпрома», случае если российская компания не выплатит НАК «Нафтогаз Украины» долг в размере 2,56 миллиарда долларов. Об этом заявил главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, сообщает пресс-служба компании в Twitter.

«Если "Газпром" не уплатит, тогда, соответственно, их активы, которые арестовывают по всей Европе, будут реализовываться на аукционах», - сказал он.

Также Витренко назвал российский газ «политическим оружием».

В июле «Нафтогаз» сообщил о возобновлении судом ареста акций «Газпрома». Теперь активы компании не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции украинской компании.

Ранее шведский суд отказал «Нафтогазу» в просьбе отменить остановку исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» в рамках контракта на транзит газа через Украину.