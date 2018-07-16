Жерар Депардье остался должен бюджету Саранска

Судебные приставы столицы Мордовии не смогли взыскать налоговую задолженность и начисленные по ней пени с актера Жерара Депардье, который, получив российское гражданство, зарегистрировался в Саранске.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, исполнительное производство по неуплате налогов было возбуждено 13 июня, но уже через две недели прекращено, поскольку у актера в России нет никакого имущества.

Жерар Депардье перебрался в Россию в 2013 году, после того как обвинил власти Франции в налоговом «грабеже»: по словам актера, он должен отдавать в виде налогов до 75% своего нелегкого заработка. Двумя годами позже Депардье неожиданно объявил о желании перебраться в Белоруссию.