Более трех миллионов туристов посетили города проведения ЧМ-2018

Более трех миллионов иностранных туристов посетили города проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сегодня сообщил Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул премьер-министр, гостей из других стран на главном первенстве планеты оказалось в два раза больше, чем на Олимпиаде в Сочи четыре года назад. Глава правительства уверен: абсолютное большинство зарубежных гостей увезли из России только хорошие впечатления, которые повлияют на то, каким образом нашу страну будут воспринимать в мире.