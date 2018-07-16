Более трех миллионов туристов посетили города проведения ЧМ-2018
Глава правительства Дмитрий Медведев поблагодарил футболистов национальной команды и тренерский штаб за игру, которой гордится вся страна.
Фото: Rodolfo Buhre imago sportfotodienst / Globallookpress
Более трех миллионов иностранных туристов посетили города проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сегодня сообщил Дмитрий Медведев.
Как подчеркнул премьер-министр, гостей из других стран на главном первенстве планеты оказалось в два раза больше, чем на Олимпиаде в Сочи четыре года назад. Глава правительства уверен: абсолютное большинство зарубежных гостей увезли из России только хорошие впечатления, которые повлияют на то, каким образом нашу страну будут воспринимать в мире.