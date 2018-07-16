Британец вернул деньги за украденные 43 года назад шоколадки

Житель Британии возместил ущерб за «жуткое» ограбление, которое он совершил 43 года назад.

Письмо было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте магазина.

«Прошу прощения. Я не смог придумать ничего лучше. Здесь деньги, которые я вам должен за них», - написал мужчина.

К письму «покаяния» мужчина приложил пять фунтов стерлингов. В администрации ТЦ, в свою очередь, заявили, что такие поступки возвращают веру в человечество.