Весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США - Трамп

Дональд Трамп планирует обсудить с Владимиром Путиным вопросы ядерных потенциалов России и США. Об этом американский президент заявил на встрече с российским лидером в столице Финляндии.

Трамп отметил, что у него с Путиным есть множество тем для обсуждения, включая военные вопросы, торговлю и отношения с Китаем. Президент США также подчеркнул, что у Вашингтона и Москвы есть шанс наладить отношения и что весь мир заинтересован в этом.

В свою очередь, Владимир Путин предложил американскому коллеге обсудить «болевые точки» в мире.

«Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным болевым точкам в мире. Их достаточно много для того, чтобы не обратить на это внимание», - призвал глава РФ.

Ранее лидеры России и США прибыли в Президентский дворец в Хельсинки на двусторонние переговоры. Ожидается, что Путин и Трамп проведут встречу сначала тет-а-тет, а затем в составе делегаций.