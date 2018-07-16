Правительство выделит средства на переквалификацию людей предпенсионного возраста

Пять миллиардов рублей в год намерен тратить кабинет министров на программу переобучения граждан пенсионного возраста. Об этом заявил руководитель министерства труда и занятости Максим Топилин на заседании комитета ГД РФ по бюджету и налогам.

По его словам, правительство намерено выделять на программу переобучения до пяти миллиардов рублей в год.

Также Максим Топилин заявил, что размер пенсий в два раза превысит уровень инфляции, то есть увеличится не на 500 рублей (что составляет инфляционные 3,5-4 процента), а на тысячу.