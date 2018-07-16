Настало время поговорить обстоятельно - Путин предложил Трампу обсудить «болевые точки»

На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российский лидер Владимир Путин заявил, что настал тот момент, когда необходимо обсудить двусторонние отношения стран и острые международные вопросы.

В начале переговоров тет-а-тет президент России отметил, что ему приятно провести встречу в гостеприимной Финляндии. Как заявил Путин, постоянные контакты глав государств никогда не прекращались, в том числе и на площадках международных мероприятий.

«Но, конечно, настало время поговорить обстоятельно как о двусторонних отношениях, так и о различных болевых точках в мире», - подчеркнул президент России.

При этом он отметил, что таких «точек» достаточно много для того, чтобы не обратить на них внимание.

Между тем в понедельник, 16 июля, в Хельсинки встретились главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Как сообщалось, заранее заготовленного списка вопросов и тем для обсуждения у президентов не будет, переговоры пройдут без предварительной подготовки.