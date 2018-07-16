Трамп поздравил Путина с проведением великолепного ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с проведением великолепного чемпионата мира по футболу.

В ходе российско-американского саммита, проходящего в Хельсинки, Трамп отметил хороший результат, который показала футбольная сборная России на ЧМ-2018, и признался Путину, что смотрел матчи прошедшего мундиаля.

Ранее эксперты рассказали сайту телеканала «Звезда» о возможных результатах российско-американского саммита в Хельсинки.