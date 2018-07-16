На Украине назвали условия «освобождения» Донбасса

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал условия «освобождения» Донбасса. Он обозначил принципиальные вопросы, по которым Украина не готова идти на уступки.

Таких вопросов оказалось два: первым стала невозможность изменения государственного устройства Украины, вторым - недопущение пограничного контроля в стране никем, кроме украинских военнослужащих.

Аваков заявил, что «нельзя ставить вопрос о переходе Украины к федеративному устройству», потому что конституция страны определяет ее как «унитарное государство». Также он отметил, что международные миротворцы не должны контролировать границы страны, а могут быть лишь наблюдателями или гарантами противодействия возможным провокациям. Об этом Аваков сообщил в интервью изданию «Украинская правда».

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков придерживается мнения, что проводить «возвращение» Донбасса должна украинская полиция без привлечения военных.