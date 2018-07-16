Путин впервые воспользовался лимузином «Кортеж» за рубежом

Правительственные лимузины российского автопроекта «Кортеж» под брендом Aurus ждали прибытия президента России Владимира Путина в аэропорту финского Хельсинки. В понедельник, 16 июля, глава РФ прибыл в столицу Финляндии на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Фото автомобилей, ожидающих президента России, появилось в социальных сетях. Таким образом, саммит РФ и США в Хельсинки оказался первым зарубежным выездом «Кортежа».

Напомним, ранее сообщалось, что новый российский лимузин Аurus проекта «Кортеж» прибыл в Финляндию, где состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на самолете Ил-76.