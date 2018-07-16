Ученые усомнились в подлинности Туринской плащаницы

Ученые из Италии и Великобритании считают знаменитую Туринскую плащаницу подделкой. Исследователи пришли к такому смелому выводу после серии экспериментов со специальным манекеном и с живым добровольцем. С их помощью знаменитые судмедэксперты, биологи и химики попытались определить, как должна была стекать кровь из ран на руках и ногах распятого Христа.

После многочисленных опытов выяснилось, что пятна крови от предполагаемых ран Иисуса и их отпечатки на плащанице не совпадают. Кроме того, часть пятен вообще не является кровавыми. Какие-то отпечатки, как выяснилось, могло оставить только вертикально стоящее тело, а часть из них вовсе нереалистична. Результаты исследований опубликовал Journal of Forensic Sciences.

Что касается возраста христианской реликвии, то здесь среди ученых согласия нет. Дело в том, что, согласно радиоуглеродному анализу, проведенному еще в 1988 году, удалось установить, что Туринская плащаница изготовлена в 1275-1381 годах. Более точный анализ, проведенный пять лет назад, показал, что плащаница была изготовлена около 33 года до н. э. При этом установленно, что в контакт с тканью входили люди самых разных этнических и географических групп. Это выяснили по анализу ДНК.

Большинство верующих убеждены, что на плащанице подлинные пятна крови Христа и отпечатки его лика и тела. Христианская реликвия регулярно подвергается исследованиям и проверкам.