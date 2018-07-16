Украинская история: Кличко похвастался напечатанным на принтере богатырем из сказок

Былинный богатырь Илья Муромец является частью украинской истории, которую «пытаются украсть». Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко, анонсируя скорую установку монумента богатырю в столице Украины.

«Это будет уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям», - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

Мэр Киева также рассказал, что части для форм 11-метровой скульптуры, которые затем заливают бронзой, были изготовлены при помощи 3D-принтера.

«Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, это наш богатырь, это наша история. Которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть», - заявил Кличко.

Градоначальник при этом добавил, что монумент «будет стоять в Киеве», на территории Труханова острова - там, где когда-то «располагалась дружина князя Владимира».

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко потратил миллионы бюджетных гривен на песок.