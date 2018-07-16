В Москве к выходным выпадет около половины месячной нормы осадков

В Москве к выходным может выпасть около 40% месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, в понедельник температура воздуха в столице составит до +30 °С. В Подмосковье воздух прогреется до +31 °С. Ночью температура снизится до 17-20 °С градусов в Москве и 15-20 °С в Московской области.

Как сообщает АГН «Москва», со вторника, 17 июля, жителей и гостей столицы ожидает похолодание на 2-3 °С. Самым дожливым днем станет вторник, 17 июля. Только в этот день, по данным метеорологов, на город обрушится до 14 миллиметров осадков.