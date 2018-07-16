В Минтруде объяснили повышение пенсии

Руководитель Минтруда Максим Топилин считает, что пенсионные выплаты должны превысить в два раза уровень инфляции, то есть вырасти на тысячу рублей по сравнению с нынешним увеличением на 3,5-4%, составляющим около 500 рублей.

«Увеличение пенсии на 4% - это очень мало, но сопоставимо с инфляцией. Мы запланировали увеличение в два раза выше инфляции. Это будет тысяча рублей, около 7%», - сказал министр на заседании комитета ГД РФ по бюджету и налогам.

Топилин добавил, что в 2018 году пенсии были проиндексированы на 3,7% при инфляции 2,5%. При этом глава Минтруда отметил, что подобного «не было никогда в прошедший период».