АвтоВАЗ снял с производства одну из моделей Lada

Российский концерн «АвтоВАЗ» снимает с производства модель Lada Priora.

Последний полноценный автомобиль был собран в пятницу, 13 июля. Из нескольких оставшихся на линии компонентов соберут финальные экземпляры популярной некогда модели, и на этом производство Priora будет остановлено. Сотрудников, работающих над ее созданием, переведут на другие участки завода. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на drom.ru.

Ранее аналитики определили, в каком возрасте люди начинают любить автомобили Lada. Оказалось, что средний возраст автолюбителей, предпочитающих эти машины, - 35 лет.