Путин прибыл в Президентский дворец в Хельсинки на встречу с Трампом
Как сообщалось, заранее подготовленного списка вопросов и тем для обсуждения у президентов России и США не будет, переговоры пройдут без предварительной подготовки.
Фото: kremlin.ru
В понедельник, 16 июля, в Хельсинки встретились главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Начался саммит двух государств.
Как сообщалось, заранее заготовленного списка вопросов и тем для обсуждения у президентов не будет, переговоры пройдут без предварительной подготовки.
Общее время встречи лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки может составить около трех часов вместе с пресс-конференцией. Главы государств должны начать рабочий обед в 13:15, а уже в 16:00 президент России, согласно графику, будет проводить переговоры с лидером Финляндии Саули Ниинистё.