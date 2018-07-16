Путин прибыл в Президентский дворец в Хельсинки на встречу с Трампом

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки встретились главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Начался саммит двух государств.

Как сообщалось, заранее заготовленного списка вопросов и тем для обсуждения у президентов не будет, переговоры пройдут без предварительной подготовки.

Общее время встречи лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки может составить около трех часов вместе с пресс-конференцией. Главы государств должны начать рабочий обед в 13:15, а уже в 16:00 президент России, согласно графику, будет проводить переговоры с лидером Финляндии Саули Ниинистё.