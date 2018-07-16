Бюджетный комитет Госдумы поддержал пенсионную реформу

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал изменения в пенсионное законодательство и рекомендовал нижней палате парламента принять поправки в первом чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно изменениям с 2019 года по 2034 год в стране будет постепенно повышаться возраст выхода на пенсию. Для мужчин его предлагается повысить до 65 лет, для женщин - до 63.

Соответствующие законопроекты в Государственную думу внесло правительство РФ. Они вступят в силу, если пройдут в Госдуме второе и третье, окончательное, чтение.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Вопрос о его повышении обсуждается уже давно. В правительстве обусловливают необходимость изменений в пенсионном законодательстве выросшей продолжительностью жизни и уменьшением количества работающих россиян.