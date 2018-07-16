Олимпийские игры 2036 года могут пройти сразу в двух городах России

Летние Олимпийские игры - 2036 могут пройти в Санкт-Петербурге или в Казани. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Чиновник отметил, что 2024 и 2028 годы уже заняты, соревнования пройдут в Европе и Америке, а на заявку 2032 года будут претендовать другие континенты.

«Это, конечно, длительная перспектива, многое может произойти, но уже сегодня мы можем рассматривать возможность проведения крупнейших спортивных мероприятий», - пояснил Поздняков.

В Казани построено множество современных спортивных объектов. К тому же, столица Татарстана объединяет Европу и Азию, являясь космополитическим центром, добавил глава ОКР. На проведение столь масштабных соревнований могут рассчитывать только города-миллионники, в которых Олимпиада ранее не проводилась, сообщает сайт «Известий».

Ближайшую летнюю Олимпиаду в 2020 году принимает Токио. Игры 2024 и 2028 годов проведут в Париже и Лос-Анджелесе. В нашей стране в последний раз Олимпийские игры проводились в 2014 году.