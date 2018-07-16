В Верховной раде предложили обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой обменять экипаж российского судна «Норд» на украинских моряков, задержанных в Крыму.

Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой омбудсмена, на прошлой неделе семьи задержанных членов экипажа судна ЯМК-0041 попросили Денисову оказать содействие в их возвращении на Украину.

Напомним, в конце марта этого года Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно под российским флагом в Азовском море. Несмотря на российско-украинский договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, российских моряков обвинили в незаконном пересечении государственной границы Украины и браконьерстве.