В Краснодарском крае начали взимать курортный сбор

В понедельник, 16 июля, вступает в силу курортный сбор в наиболее популярных туристических районах Кубани.

Закон о введении курортного сбора приняли в 2017 году. Приоритетное право проведения эксперимента получили четыре региона - Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края и Крым.

На Кубани старт опыту планировалось дать 1 мая, но проведение матчей ЧМ-2018 по футболу внесло свои коррективы, и сбор активизировался 16 июля.

О начале взимания курортного сбора сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, жители Кубани ничего платить не будут. Помимо этого, от выплат освобождаются 19 категорий граждан. Его слова передает ТАСС.

Для тех же, кому будет необходимо платить, сбор составит десять рублей в сутки - минимальная возможная планка.

Напомним, закон о курортном сборе подписал президент России Владимир Путин. Планируется, что сумма курортного сбора будет расти поэтапно, но в 2018 году она не должна превышать 50 рублей в сутки.